MLB明星賽》「神之子」再添神蹟 明星賽亞投首勝

洋基田中將大率美聯在明星賽奪勝，是首位亞洲勝投。 （歐新社）

神隊友相挺

田中率美聯7連勝

〔記者龔乃玠／綜合報導〕5年前因傷辭退明星賽，洋基日投田中將大今年遞補出場，不僅投1局無失分，並靠美聯隊友以4：3、連續7年擊敗國聯，成為亞洲史上首位明星賽的勝利投手，再添一筆「神之子」的神蹟。

田中昨擔任二號投手，在2局上接替美聯先發韋蘭德，開局就三振道奇重砲貝林傑，並解決洛磯艾倫納多取得2出局，雖被海盜貝爾敲滾地安打，最後讓小熊康崔拉斯出局，中繼1局克服本季合計95轟的4名打者，無失分奪勝。

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洋基71年來

首位明星賽勝投

「感覺好快就結束了」，田中說，沒什麼時間沉浸在明星賽投球的氣氛中，但這2天從全壘打大賽，到攜手家人走紅地毯，讓他度過很快樂的時光，「回到家再慢慢回味。」

早在2014年就有機會出征明星賽，卻因右肘韌帶斷裂辭退，田中坦言當時非常沮喪。今年球季前半段表現，雖然沒有當年出色，卻靠藍鳥史卓曼傷退，第二度入選，還意外成為洋基71年來首位明星賽勝利投手。

全場9投飆16K 史上最多

田中奪勝靠美聯隊友投打的怪物級演出，7局下遊騎兵蓋洛開轟，擊球初速179公里為測量以來最速，全場9名投手則飆出16K，為史上單場（打9局）最多。自1997年以來，美聯在23場明星賽狂勝19場。

在2003至2016年期間，明星賽勝者可獲世界大賽主場優勢，近3季改成獎金制，今年獲勝的美聯收下80萬美元（約2488萬台幣），平均每人可分2萬5000美元（約77萬台幣）。

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