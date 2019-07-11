「山崎詛咒」發威？大王休1個月

羅德陳冠宇（中）投3局被敲1安無失分，奪本季首勝。（取自陳冠宇粉絲團）

〔記者羅志朋／綜合報導〕火腿旅日台將王柏融又傳傷情，前天他守備撲接造成右肩關節骨挫傷，火腿球團宣布預計需休4週才能回歸，這已是本季王柏融第2度因傷下二軍休養，4月底他曾因左大腿拉傷脫離戰線。

火腿隊官方IG，日前PO出王柏融和日本搞笑藝人山崎弘也的合照。（取自火腿官方IG）

日前守備受傷 本季第2度傳傷情

巧合的是，日前火腿官方Instagram上PO出王柏融和日本搞笑藝人山崎弘也合照，結果王柏融沒多久就受傷，山崎弘也常被日本網友戲稱「反指標」，跟他合照或接受採訪的球員，事後常有衰事上身，儼然是「山崎詛咒」。

王柏融表示，比賽隔天早上起床後發現右手沒力，很遺憾在這麼重要的時刻受傷，會盡力即早傷勢恢復重回球場。

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本季王柏融出賽69場，253打數敲出71支安打、打擊率2成81，外帶3轟、32分打點，長打率0.364居洋聯第28名，長打火力略顯薄弱，另被三振51次、獲21次四壞保送。

陳冠宇3局無失分 本季首勝

羅德昨以5：0擊敗火腿，羅德採「假先發」投手策略，唐川侑己先發1局退場，旅日左投陳冠宇接手投3局僅被敲1安無失分，拿下本季首勝，防禦率降至2.36。

另一戰巨人以4：1擊敗阪神，陽岱鋼替補上陣，1打數擊出游擊滾地球遭刺殺。

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