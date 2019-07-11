MLB明星賽》柳胖先發1局無失分 南韓第1人

道奇柳賢振擔綱國聯先發投1局無失分，是南韓史上第1人。 （歐新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕大聯盟明星賽昨不僅田中將大締造歷史，道奇柳賢振擔綱國聯先發投1局無失分，成為南韓史上第一人，也是1995年野茂英雄後、第二位在明星賽投手丘先發的亞洲投手。他說，「這是我的第一次，未來想投更多場明星賽。」

柳賢振在IG上分享和老婆的合照。（取自柳賢振IG）

亞投13人打過明星賽

柳賢振先發「第2人」

相較於美聯先發韋蘭德的剛猛類型，柳賢振自認是截然不同的投手，昨先發面對4人，最快球速僅145公里，仍製造3次滾地球出局無失分，執教國聯的道奇總教練羅伯斯說，「不單單是他，這次先發對他國家來說是很重要的一頁。」

曾入選明星賽的亞洲投手，日本有野茂英雄、達比修有、上原浩治等9人；南韓朴贊浩、金炳賢、柳賢振；台灣郭泓志，13人中僅2人扛過明星賽先發，野茂在1995年先發2局送出3次三振，無失分。

請繼續往下閱讀...

將挑戰亞投塞揚獎

比起當年野茂明星賽前防禦率僅1.99的表現，柳賢振表現更傑出，防禦率僅1.73，還投出連續32局無失分，「希望下半季能維持表現。」在明星賽刷新紀錄後，柳賢振將挑戰亞洲投手首次塞揚獎紀錄。

不只是在球場上投球較勁，場外走紅毯時，田中將大帶上偶像妻子里田舞，柳賢振也摟著主播嬌妻裴智賢，還在IG分享寫道「和我漂亮的老婆在#明星賽#紅毯」，令不少球迷稱羨。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法