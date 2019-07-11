「龍狀元」擁590萬大約 劉基鴻今加盟味全

選秀狀元劉基鴻今將加盟味全龍。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中職新軍味全龍今為選秀狀元劉基鴻辦加盟記者會，簽約金590萬元高居中職史上第二，僅次於蔡仲南的600萬元，客座教練兼球員川崎宗則昨抵台，今天是否出席劉基鴻加盟記者會仍是未知數。

川崎宗則2011年曾來台打過亞職大賽。（資料照）

味全盼劉基鴻成「泰山接班人」

劉基鴻今年剛從平鎮高中畢業，是國內稀有內野砲，味全用狀元籤選入，盼成為打擊教練張泰山接班人；當年張泰山以特考身分加盟味全，簽約金僅80萬元，如今劉基鴻身價是當初泰山的7倍有餘。

今年選秀味全一口氣選32名球員，今為劉基鴻為首、約10名新秀舉辦加盟記者會，味全領隊吳德威表示，將比照2012至18年選秀行情，前15輪順位球員給予簽約金，第16輪以後無簽約金，但整體一、二軍月薪會超出行情，簽約金總額逼近4000萬元，儘可能簽下32人。

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38歲日本球星川崎受邀擔任味全客座教練兼球員，簽3個月短約，後天將舉辦來台球迷會，今天有可能出席劉基鴻加盟記者會。味全表示，川崎具球員身分，未來不排除下場比賽。

味全：澄清湖主場未確定

高市運動發展局局長程紹同昨在臉書發文表示，味全龍主場選定高雄澄清湖棒球場，不過味全澄清，已參與澄清湖主場投標，也同步針對其他球場作為主場可行性評估；換句話說，味全主場還沒有百分之百落腳高雄。

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