世大運》射箭反曲弓 魏均珩明拚3金

魏均珩（右）昨與湯智鈞（左）搭檔反曲弓男團、與彭家楙搭檔混雙，都順利射進金牌戰，個人至少進帳雙銀。（大專體總提供）

彭家楙除了反曲弓混雙射進金牌戰，個人賽也晉級4強。（大專體總提供）

複合弓混雙陳界綸（前左）、陳怡瑄（前右）今爭金牌。（資料照，陳詩園提供）

複合弓女團陳怡瑄（左）、林明靜（右）今爭銅牌。（資料照，記者林正堃攝）

男團、混雙射進明金牌戰

〔記者吳孟儒／綜合報導〕射箭好手魏均珩昨與湯智鈞搭檔男團，在拿坡里世大運一路過關斬將，4強賽以5：3射落美國；和彭家楙混雙4強賽以6：0完封美國，雙雙闖進金牌戰，加上稍早個人賽挺進4強，明天將挑戰3金入袋。

魏均珩和湯智鈞為去年雅加達巨港亞運反曲弓男團金牌成員，合作至今培養出好默契、凝聚力佳，今年5月世界盃上海站勇奪男團金牌，6月世錦賽也替我射下滿額東奧門票，儘管今年射箭項目規模縮水，團體賽形成「三缺一」的罕見情況，但並不影響2人射手本色，表現依舊可圈可點。

請繼續往下閱讀...

台灣男團在前2輪秋風掃落葉，以6：0分別完封印尼、德國組合，4強戰以5：3射落美國，明與俄羅斯爭金。湯智鈞坦言，團體賽只有2人確實很少見，「就像是混雙一樣，但不管2人或3人都沒差，比賽照樣互相提醒，不要想太多，果斷出手就有好結果。」

此外，魏均珩與彭家楙在混雙出擊，以第3種子之姿取得首輪輪空優勢，他們先以5：1擊敗義大利，再以6：2力退印尼、6：0橫掃美國，勇闖決戰與日本搶金。

複合弓混雙今爭金

陳怡瑄、陳界綸在複合弓混雙4強賽，前4回合與南韓組合以156分戰平，雙方加射階段同分，最後我以射出較接近靶心的10分箭驚險勝出，今將與愛沙尼亞爭奪金牌；陳怡瑄與林明靜複合弓女團則要與俄羅斯爭銅。

世大運網球方面，我國女雙李亞軒／李珮琪昨在4強戰中以2：1擊敗香港組合張瑋桓／伍曼瑩，將在今天下午和中國葉秋語／郭涵煜爭金。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法