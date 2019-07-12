瓊斯盃》藍隊今首戰抗日 白隊提供情資

瓊斯盃今在彰化開打，台灣藍周儀翔（右）表示球隊狀況漸入佳境，中為劉錚。（資料照，記者林正堃攝）

首度移師彰化開戰

〔記者廖聿偉／台北報導〕第41屆瓊斯盃國際邀請賽男子組賽事今點燃戰火，開幕戰於下午1點由台灣白出戰加拿大，晚間7點的重頭戲，則由台灣藍對決日本，這也是史上首次瓊斯盃移師彰化體育館開戰。

台灣藍隊本屆陣容年輕化，當家射手呂政儒並未入選，過去國家隊班底蔣淯安和黃鎮等人，因赴中國打NBL，也無法返台效力，但CBA主力劉錚、周儀翔和陳盈駿皆在陣中，教練吳永仁表示，「全隊士氣高昂，磨合得也很不錯，有信心創下佳績。」

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近5年台灣藍與日本在瓊斯盃交手拿下3勝，略占上風。日本擅長打快速的攻守轉換，加上精準的外線，首戰台灣藍勢必會面臨一番苦戰。吳永仁認為，兩隊球員身材和球風相近，防堵日本外線將是首要課題，所幸台灣白赴日移訓時曾與這支日本隊交手過2次，對於情蒐很有幫助。

皮特曼受傷 白隊洋將頂替

本屆瓊斯盃也被視為明年亞洲盃的測試賽，原本藍隊洋將皮特曼是籃協期望的歸化人選之一，未料卻在練習時拉傷阿基里斯腱，本屆瓊斯盃都無法出賽，改由白隊的佛勞維斯頂替。

多次入選國家隊的周儀翔表示，「瓊斯盃能加速國家隊磨合，備戰亞洲盃；平時球員在各自的聯賽比賽，很難有機會一起打球。本次的集訓時間不算長，但彼此的默契和戰術配合，都已漸入佳境，相信能打出佳績。」

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