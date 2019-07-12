猿球探眼有口皆碑 唯那一年例外

張閔勛（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕桃猿近年選秀總能大豐收，例如選秀後段班朱育賢、黃子鵬、藍寅倫演出「第7輪奇蹟」，陳晨威、翁瑋均、廖健富、林立、林承飛已成球隊骨幹，桃猿「球探眼」深獲好評，唯獨2016年例外。

2016年選秀桃猿挑8人，首輪捕手張閔勛一軍出賽機會不多，次輪楊岱均日前動腦瘤手術，第4輪森榮鴻沒簽下，今年被味全龍選走，第7輪左投鄭佳銘只打1年半就被釋出，劉昱言、馮健庭、江忠垣和林知譽長期在二軍沉潛。

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第一指名張閔勛 突圍中

其中張閔勛以簽約金460萬元加盟，原本備受期待，但發展不如預期，目前暫移防外野，昨對悍將先發守左外野、打第9棒，單場2支0，這只是他生涯第36場一軍出賽，累計打擊率1成77，全壘打尚未開張。

當初以首輪順位和高額簽約金入隊，張閔勛表示，壓力多少會有，一心想打出好成績，無奈近2年受傷勢影響，表現不如預期，不管選秀順位高低，進職棒才是開始，早點遇到挫折也是好事，算是給自己的課題，遇到就要克服。

張閔勛過去不曾守外野，高一開始專職捕手，直到去年才改練外野，他說，外野判斷和跑位進步不少，至於未來是否回去蹲捕還很難說，目前先做好份內工作。

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