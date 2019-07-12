費納對決40回》相隔11載溫網再戰 費爸難忘「納」一敗

費德爾（資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／台北報導〕「瑞士特快車」費德爾昨8強賽以4：6、6：1、6：4、6：4力退日本名將錦織圭，拿下史無前例的草地大滿貫百勝；西班牙「蠻牛」納達爾則以7：5、6：2、6：2輕取美國選手奎利，「費納」史詩對決第40回合，今天將在溫布頓網球錦標賽4強戰展開。

2008年「蠻牛」納達爾（右）在溫網5盤大戰勝出，終止費德爾（左）連續稱霸5年。（資料照，法新社）

納達爾（資料照，法新社）

今溫網4強戰再碰頭

費德爾和納達爾堪稱現代網壇最強宿敵，上月才在法國網球公開賽碰頭，如今轉戰草地賽再次狹路相逢，這也是2人相隔11載再度於溫網交鋒，盼能再添一筆動人對戰史。

2008年蠻牛力戰奪冠

值得一提的是，2人過去3度在溫網交手皆是在決賽的顛峰對決，納達爾在2006年力戰4盤落敗，隔年捲土重來依舊鎩羽而歸，但2008年他在驚心動魄的5盤大戰勝出，打破費德爾稱霸5年的統治期，高捧夢寐以求的溫網金盃，經典勝利至今仍令球迷津津樂道。

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對費德爾而言，卻是最沉痛的一役，塵封逾10年的回憶再次被勾起，他說：「當時的畫面到現在依舊歷歷在目，我記得那時比賽因雨多次中斷，這大概會是我最想忘記的比賽之一。」「或許等我們再老一點，我會找他一起坐下來聊聊。」費德爾幽默表示，「我會請他談談當時從我手上拿下冠軍的感覺。」

費爸草地賽勝率近9成

費德爾雖在生涯對戰以15勝24敗居下風，但草地賽是他拿手戰場，勝率逼近9成，溫網對戰納達爾更握有2勝1敗優勢，他對於今天的比賽也抱有信心，「我會保持攻擊性，就看他能否抵擋得住，如果不能，那對我會是大利多。」

談到與老對手對壘，納達爾則表示，彼此對戰有輸有贏，但2人之間的友誼不變，「我們互相尊敬，不管勝負都不會改變。雖然年齡漸長，交手機會不斷減少，但我們仍在球場持續奮戰。」他深信今天過後一定還會再有創下令球迷讚嘆不已的動人之戰的機會。

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