簽約金590萬 劉基鴻史上第2高

味全龍總教練葉君璋（左）介紹來台擔任客座教練的前大聯盟球星川崎宗則（中）。（記者簡榮豐攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍昨舉辦新秀加盟會，狀元郎劉基鴻以史上第2高的590萬簽約金，外帶20萬訓練費，披上46號，希望職棒之路「事事順利，六六大順」。

選秀狀元劉基鴻（中）以590萬簽約金正式加盟味全龍，陽介仁（右）為他穿上球衣。 （記者簡榮豐攝）

11天前，狀元人選謠言滿天飛，劉基鴻懷著緊張心情在日本隔海看選秀，最後順利成為狀元，並簽到中職野手新紀錄的簽約金，昨味全請來隊史首位本土第1指名的陽介仁，為他穿上球衣。

劉基鴻表示，同為狀元的平鎮學長戴培峰叮嚀職棒和高中生活很不一樣，要他享受狀元的壓力，「希望能趕快適應職棒生活，在二軍累積更多經驗。」

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味全邀請8名新秀出席，並公布教練團成員，前天抵台的客座教練川崎宗則驚喜現身，他準備好小抄，用中文打招呼，「你好，我是川崎，台灣的朋友大家好，請多多指教，謝謝。」

客座教練川崎提早現身

川崎原預定在13日球迷見面會亮相，但他自認是教練團一份子，應該要出席昨日的活動。總教練葉君璋表示，川崎是剛退下來的球員，除了協助教練傳遞經驗，也希望他可以上場比賽，向年輕球員展現世界級運動員的態度。

領隊吳德威透露，川崎是透過張泰山的消息介紹加盟，未來出賽時程由葉總判斷，只要評估身體狀況沒問題就可上場，「川崎很有信心，說隨時準備好接受測試。」

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