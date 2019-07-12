拒演「家豪人生」 安可秀中職上菜

林安可（資料照）

〔記者倪婉君／台南報導〕味全龍昨揭曉狀元郎劉基鴻的身價之後，統一獅也期盼本週就能敲定和第1指名「二刀流」林安可的合約，且領隊蘇泰安已再三和林安可的經紀公司確認，不會重演4年前「家豪人生」憾事，雙方會全力促成「安可秀」在中職上演。

岳政華合約總值可望破600萬

在「龍狀元」劉基鴻的簽約金590萬元出爐後，中職今年首輪其他順位球員的身價，也成為後續焦點。像今年選秀第2順位中信兄弟首輪岳政華的合約總值可望突破600萬元，第3順位的富邦悍將則據傳開給首輪江國豪至少550萬元簽約金，至於排在第4順位的統一獅第1指名選擇林安可，簽約金也可望500萬元起跳。

對於林安可的簽約金落點，蘇泰安不願透露，只表示目前已和他的經紀公司談過1、2次，希望本週就能達成共識。獅隊今年選進6名球員，蘇泰安希望本月內就能搞定，不要拖到8月，讓林安可有機會成為下半季即戰力。

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只是林安可和2015年獅隊第2指名選進的宋家豪是同一家經紀公司球員，但宋家豪在參加完中職選秀後才表達旅日想法，後來也在中職簽約大限8月31日確定不和獅隊簽約，演變成球迷戲稱的「家豪人生」。蘇泰安則強調，「在選秀之前，就已跟他的經紀公司一再做確認，對方也保證林安可會全心投入在中職。」

林安可去年曾赴樂天測試

22歲的林安可去年11月曾赴日職樂天隊參與秋訓並接受測試，但後來未能朝日職發展，他表示，這次參加中職選秀前，就已經在出國或留在國內做出選擇，目前就專心等待和獅隊的合約出爐，也期盼能早點上一軍。

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