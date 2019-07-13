世大運》繼亞運再度抗韓 蘇柏亞「跆」進第1金

面對昔日亞運手下敗將，蘇柏亞（左）再度拿下金牌。（資料照，記者陳志曲攝）

女子53公斤級蘇柏亞（右）擊敗南韓好手，拿下世大運跆拳道首金。（大專體總提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019年拿坡里世大運跆拳道隊打項目，台灣女將蘇柏亞勇闖女子53公斤級金牌戰，碰上宿敵南韓河敏娜，最終10：4獲勝，勇奪本屆世大運跆拳道首面金牌。

20歲的蘇柏亞去年在雅加達亞運封后，一戰成名。生涯首度參加世大運的她，首輪先以12：11險勝伊朗選手，隨後又連退輕取土耳其及摩洛哥對手。

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蘇柏亞準決賽對決塔維達，兩人去年在台灣舉辦的跆拳道大獎賽曾對決，當時蘇柏亞4：14落敗。昨蘇柏亞利用擅長的正拳拿下2分，從第一回就保持領先，未料最後9秒風雲變色，塔維達積極搶攻，用中端攻擊扳平戰局，將比賽逼入驟死賽。

教練蘇泰源認為，「臨場表現還不夠出色，不應該原地迎擊，而是該移動閃避。」

驟死賽雙方都沒有得分，蘇柏亞則靠點數較多的優勢，驚險收下勝利。蘇泰源認為，從去年亞運過後，蘇柏亞不斷累積大賽經驗，尤其正拳的使用時機，掌握度比過去成熟很多，已逐漸成為她的招牌武器。

男子63公斤級侯光武與87公斤級李孟恩昨也出賽，可惜皆在第2輪就提前出局。台灣跆拳道隊在本屆世大運的比賽落幕，品勢和對打總共進帳1金6銀2銅，與上屆台北世大運的1金、5銀、3銅略微進步。

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