世大運》楊俊瀚身體不適缺戰 400接仍晉決賽

楊俊瀚因身體不適放棄400接預賽，決賽能否上場仍待評估。（大專體總提供）

台灣隊鄭博宇（左起）、魏泰陞、王偉旭、魏溢慶首度搭配，以40秒19晉級400公尺接力決賽。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣最速男」楊俊瀚昨在世大運男子200公尺準決賽因鼠蹊部不適，以23秒37無緣晉級決賽，至於明日凌晨0點40分的400公尺接力決賽能否上場則有待評估。

保有男子100、200公尺全國紀錄的楊俊瀚，5月在台灣公開賽與王偉旭、魏泰陞、鄭博宇合力以39秒76刷新400接全國紀錄。這次世大運目標是達到東京奧運200公尺參賽標準20秒24，並助400接力隊再破全國。

請繼續往下閱讀...

只是，突如其來的鼠蹊部不適，楊俊瀚個人達標夢落空，原本預計400接預賽能上場，但因為倫敦鑽石聯賽即將登場，為求保險起見，總教練曾孝生決定讓他休息。

台灣隊預賽由魏溢慶頂替楊俊瀚，搭配王偉旭、魏泰陞、鄭博宇，以40秒19排名第6晉級決賽。王偉旭透露，預賽是4人首次合作，因此出現不少失誤，決賽無論楊俊瀚能否歸隊，他都有信心在短時間修正錯誤，以奪牌當作目標。

接力決賽登場前40分鐘，各隊能視狀況更換出賽名單，曾孝生屆時會聽取物理治療師的建議及楊俊瀚意願，再評估是否上場。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法