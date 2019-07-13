NBA》哈登、魏少喜重逢 火箭組MVP連線

火箭網羅魏斯布魯克（右），與哈登（左）組成聯盟最強後場組合。（資料照，美聯社）

雷霆獲保羅 可能轉手熱火

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA再傳驚天交易，亟欲重建的雷霆將看板球星魏斯布魯克送至火箭，與哈登組成「MVP連線」；雷霆則得到明星後衛保羅，並換來2支首輪籤和2個選秀互換權。

哈登生涯就在雷霆起步，曾於2009-12球季與魏少並肩作戰3年，當時只能屈居替補，近年已蛻變成頂尖球星，2018年拿下年度MVP，上季場均轟下36.1分，成為近32年得分最高的得分王。

魏少則是2017年度MVP，也是當今聯盟「大三元製造機」，已連3年繳出整季場均大三元的驚人成績單；如今兩人進化後再度聯手，預料將取代勇士「浪花兄弟」柯瑞和K.湯普森，成為最強的後場組合。

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雷霆痛失喬治和魏少兩大主力，已進入重建期，美媒評估，保羅新球季留在雷霆的機會並不大；目前熱火積極詢問交易的可能性，保羅有機會和巴特勒合體。

雷霆近10個球季有9年闖進季後賽，但始終未能拿下隊史第二座冠軍。如今決心大破大立，藉由近期幾筆交易，已囤積2020至2026年間的8個首輪選秀權，與4個互換選秀權，未來戰力相當可觀。

球星抱團頻 柯瑞有夠罕見

NBA近年「抱團」風氣盛行，球星只要不滿現況，就會拋出「賣我」的訊息，更沒有耐心等母隊重建；上季年度前3隊15名成員已有6人轉隊，而當今在單一球隊效力超過10年以上的球員僅剩柯瑞。

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