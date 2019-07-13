溫網》暌違6年 闖女雙決賽 謝淑薇瞄準溫網第2冠

台灣一姊謝淑薇再度挑戰溫布頓女雙金盃 。（路透檔案照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇昨在溫布頓網球錦標賽女雙4強戰，和捷克搭檔史崔可娃聯手以7：6（5）、6：4力退今年法網冠軍、頭號種子芭波絲（匈牙利）／茉蘭丹諾維琪（法國），距離冠軍只差一步。

力退法網冠軍組合

首盤雙方互保僵持，一路廝殺至搶7大戰，「台捷聯軍」雖一度錯失3盤末點，但關鍵時刻回穩關門，先馳得點；小薇組合次盤氣勢加溫，連保帶破取得領先，並一路嚴守發球局，讓對手無機可乘，挺進冠軍戰，將與第4種子的達布洛夫絲基（加拿大）／徐一幡（中國）力爭金盃。

台捷聯軍將抗加中雙姝

謝淑薇與史崔可娃搭檔多時，彼此交情與默契深厚，也反映在球場上的表現，今年陸續在杜拜硬地賽、馬德里紅土賽和伯明罕草地賽封后，如今一盤未失續朝兩人首座大滿貫冠軍邁進；此外，小薇將挑戰6年後的第2座溫網冠軍，也是生涯大滿貫雙打的第3冠。

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混雙方面，詹詠然與克羅埃西亞好手多迪格在8強賽以7：5、7：6（5）擊敗英國組合席爾瓦／霍伊特，大詹相隔8年後再闖溫網混雙8強，將與第5種子庫霍夫（荷蘭）／佩謝珂（捷克）爭奪決賽門票。

青少女雙 我晉8強

此外，台英混血小將葛藍喬安娜和南韓朴所炫在青少女雙16強賽，以6：4、6：4擊敗萊瑟（瑞士）／維基琪（德國）闖進8強。

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