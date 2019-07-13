晴時多雲

溫網》收服阿古特 喬帥決賽門票到手

2019/07/13 05:30
生涯首闖溫網決賽的哈勒普。（美聯社）生涯首闖溫網決賽的哈勒普。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界球王喬科維奇昨天在溫網男單4強賽以6：2、4：6、6：3、6：2 力退西班牙第23種子阿古特，收下決賽門票，朝衛冕之路邁進。

37歲的小威去年產後復出，已3度闖進大滿貫決賽。（美聯社）37歲的小威去年產後復出，已3度闖進大滿貫決賽。（美聯社）

喬帥首盤勢如破竹，連破阿古特2個發球局，僅花37分鐘就先馳得點，但次盤對手祭出多拍來回糾纏，喬帥被逼出不少失誤，錯失聽牌機會，好在此後他穩住陣腳掌握局面，激戰4盤脫穎而出。

喬科維奇力退西班牙第23種子阿古特，收下決賽門票，朝衛冕之路邁進。（美聯社）喬科維奇力退西班牙第23種子阿古特，收下決賽門票，朝衛冕之路邁進。（美聯社）

喬帥將與費德爾和納達爾之間的勝方爭奪冠軍，挑戰個人第5度在溫網掄元，也是個人第16座大滿貫金盃。

女單決賽今晚登場，由7屆溫網冠軍美國名將小威廉絲出戰羅馬尼亞前球后哈勒普，小威將挑戰追平澳洲傳奇寇特所保持的史上最多24座大滿貫冠軍紀錄。

與小威廉絲爭冠

哈勒普：媽媽夢想成真

37歲的小威去年產後復出，已3度闖進大滿貫決賽，外界十分期待她能再次稱后，特別是對戰哈勒普握有9勝1負絕對優勢，但小威仍不敢掉以輕心。

對生涯首闖溫網決賽的哈勒普來說，今天無論勝負都是相當難忘的一役，「我的母親告訴我，她的夢想是出席溫網決賽，坐在皇家包廂內，這一刻真的實現了。」

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