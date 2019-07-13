瓊斯盃》2分球命中率差 我對日8連勝中斷

胡瓏貿打破2014年對伊朗的20分，締造生涯瓊斯盃新高。（記者林正堃攝）

胡瓏貿、劉錚 台灣藍以2分落敗，隊員們神情落寞 。（記者林正堃攝）

聯手進帳43分

〔記者林岳甫／彰化報導〕2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽昨開打，台灣藍隊胡瓏貿、劉錚雖聯手進帳43分，但團隊二分球命中率僅34.2％，最終以75：77不敵日本隊，中斷在瓊斯盃對日8連勝。

藍隊全場16次助攻、4次失誤及12顆三分球都比日本優異，但對方二分球命中率41％優於藍隊。主帥帕克坦言，「除了上半場打得不理想，我們下半場確實執行防守擺第一的信念，只是二分球命中率真的太差，這點需要趕緊修正。」

胡美式球風

吆喝球迷拍手

胡瓏貿板凳出發，靠著美式激情球風，不只防守能認真和對手肉搏，進攻也是一把罩，9次出手命中8球，包括6顆三分球，攻下25分，打破2014年對伊朗的20分，締造生涯瓊斯盃新高。此外，他比賽期間數次高舉雙手，吆喝球迷拍手叫好，十分搶鏡。

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美國教頭帕克執掌兵符後，胡瓏貿獲得較多揮灑空間，畢竟他自松山高中畢業就赴美求學，打球習慣、想法頗受帕克認可，他也覺得在帕克教練麾下，確實比較如魚得水。

此外，藍隊原想測試211公分的皮特曼，但他因日前練球造成左腳阿基里斯腱受傷，確定免戰。藍隊改測試原屬白隊的佛勞維斯，他首戰上場14分鐘，攻下5分、1籃板，整體表現不及格。

帕克認為，皮特曼經驗、身材確實對球隊幫助較大，且佛勞維斯隨隊練球時間短，只能期待後面幾場能進入狀況。

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