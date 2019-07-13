瓊斯盃》台灣白旗開得勝 延長賽擊敗UBC

台灣白隊靠著最年輕的林庭謙大爆發，擊敗加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）。（記者林正堃攝）

林庭謙大爆發 首戰轟24分

台灣白獲勝，隊員們開心歡呼。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／彰化報導〕歷經2個月集訓，台灣白隊昨在瓊斯盃首戰靠著最年輕的林庭謙延長賽大爆發，以92：84擊敗加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC），繼2017年後再次旗開得勝。

UBC陣中最大看點是203公分、19歲的譚傑龍。（記者林正堃攝）

2年前瓊斯盃，由台北世大運代表隊組成的白隊，集訓至少4個月，也在首場擊敗南韓開出紅盤。

白隊15名球員5月中開始備戰，期間還赴俄羅斯、日本移訓，整體氣氛、默契都有提升。攻下15分的吳永盛表示，上屆瓊斯盃前集訓不到1個月，這次因集訓時間拉長，球隊凝聚力更佳。

去年迎來瓊斯盃初體驗，林庭謙因求好心切表現不理想，這次有備而來，首戰轟下全隊最高的24分，其中10分來自延長賽，他說，「有了去年的經驗，這次對攻守節奏掌握更明確，且集訓時間長，與隊友的默契也很好。」

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林庭謙預計8月中返美，加入美國NCAA一級布萊恩大學，希望透過瓊斯盃找出不足之處，再利用自主訓練加強，以利在大學菜鳥球季站穩腳步。

譚傑龍化友為敵 教練看重

UBC陣中最大看點是203公分、19歲的譚傑龍，過去2個月與白隊集訓，昨「化友為敵」攻下14分、7籃板及4助攻。UBC總教練漢森大讚他未來值得期待，「我很喜歡譚傑龍，希望他這次瓊斯盃能打得強勢，展現出色三分投射能力，千萬別太客氣。」

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