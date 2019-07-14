林智勝第10支滿貫砲 締中職紀錄

刷新中職最多滿貫彈紀錄，林智勝（中）表示有點意外，生涯全壘打數也增至271發。（記者廖耀東攝）

兄弟賞猿5連敗 贏球檢討牛棚

「大師兄」林智勝於5局下敲出滿貫全壘打，生涯第10支，破中職紀錄。 （記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕在林智勝破中職紀錄的生涯第10發滿貫彈帶動下，中信兄弟用3發全壘打轟下7分奠定勝基，以10：6賞給桃猿本季最長的5連敗，教練團卻因連續2天牛棚表現不理想，賽後特地召集投手開會檢討。

兄弟一開賽靠吳東融首局首打席首球全壘打（中職第31支）先馳得點，5局下林智勝在前3位隊友都獲保送形成滿壘時，從洋投李茲手中轟出滿貫彈，助兄弟以8：2拉開比數，7局下張志豪掃出2分彈錦上添花。

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大師兄近3場3轟 生涯271發

林智勝生涯累計10發滿貫彈，超越前統一獅陳政賢創於2004年4月17日的9發，成為中職史上轟出最多滿貫彈的男人，而他最近3場轟3發，生涯全壘打增至271發，又往生涯300轟邁進一步，有機會在明年叩關。

林智勝指出，前2次打擊1次雙殺打、1次被三振，5局下因是無人出局滿壘，只想把球打高，至少要是高飛犧牲打，幫助球隊再拿分數，所以抓直球攻擊，一打到就知道是全壘打，「我的目標沒有改變，要把球迷帶進總冠軍賽。」

得知刷新中職生涯最多滿貫彈紀錄，林智勝有點意外，他認為，要在滿壘時打全壘打，不是那麼簡單的事，運氣其實很重要，「以我自己來說，滿壘與壘上沒人，打擊心態是不一樣的，不是每次滿壘都做得到的。」

兄弟前天第7局領先2分、昨天第9局領先8分，本土牛棚竟都單局狂丟4分，該半局都打快半小時，賽後教練團很不滿意，召集牛棚投手開會檢討。前天耗時4小時08分，昨天再加17分鐘，直逼4個半小時。

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