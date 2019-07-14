川崎教練「球員魂」想打到73歲

川崎宗則個性幽默，在球迷會上妙語如珠。（記者陳志曲攝）

「內心9成想當選手 1成才是教練」

〔記者羅志朋／台北報導〕「你好，我是川崎宗則，沒問題。」個性搞笑的日本球星川崎宗則，昨出席球迷見面會開場白就有些無厘頭，8月起他將擔任味全龍客座教練兼球員，他說，「我內心9成想當選手，1成才是教練。」還笑稱想打到73歲。

味全與川崎先簽3個月短期合約，味全領隊吳德威表示，川崎還想打球，追夢過程符合球隊需求，若身體狀況和球技許可，屆時會續約，2021年進軍中職一軍賽事或許就能下場獻技。

川崎去年初從軟銀引退，期間有墨西哥聯盟球隊向他招手，在日本獨立聯盟打球也不是問題，他堅決來台發展，曾向中職各隊投石問路，但始終無下文。

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川崎表示，在日本他一度因生病放棄棒球，身體復原後，在台灣兩位重要友人協助下，因緣際會與味全簽約，「來台過程不簡單，中間經過很多波折，最終能來味全是不可思議的緣分。」

和劉基鴻組二游搭檔？

過去川崎曾多次來台比賽，但只在飯店和球場度過，此次訪台終於能到台北街頭走走，也不忘找地方自主訓練，展現強烈復出企圖心，吳德威透露：「總教練葉君璋說，川崎下場比賽也是教導球員的一種方式，搞不好能和選秀狀元劉基鴻組成二游搭檔。」

川崎預計8月17日球隊斗六開訓報到，他說：「我非常喜歡棒球，享受打球過程，棒球是非常殘酷的世界，我會告訴年輕選手，要常保熱情並樂在其中，我也要享受台灣棒球文化，這樣才能傳授技術給球員。」

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