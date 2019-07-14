壞了獅好事 陳仕朋擔綱復仇劇

統一獅先發投手江辰晏。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕富邦悍將前天遭統一獅中止6連勝，昨在先發左投陳仕朋6局好投帶領下「復仇」成功，以5：1贏球，讓獅隊叩關隊史1600勝失敗。

悍將陳仕朋6局好投，奪本季第6勝也拿下單場MVP。（記者黃志源攝）

技壓西苑學長江辰晏

悍將前天輸球後，無法締造隊史的連勝新猷，更讓獅隊隊史累積1599勝；獅隊代總教練劉育辰昨賽前就說，「會努力讓隊史勝場里程碑留在台南！」可惜開賽後，獅隊在悍將4名投手封鎖下，全場僅敲2安，包括莊駿凱的生涯首轟得1分，只能今再挑戰隊史勝場新猷。

從前兩年的零勝，到昨拿下本季第6勝，陳仕朋技壓他在西苑青棒的學長江辰晏，獲得單場MVP殊榮。陳仕朋說：「表現還算可以，就是中間面對幾位打者的控球有點不穩，還好最終有守下來，是對自己比較滿意的部分。」

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陳仕朋的唯一失分，就是3下面對獅隊9棒莊駿凱，他表示自己並未失投，「可能是還沒有研究觀察清楚那位打者，回去要再看影片再做討論。」這是陳仕朋生涯挨的第7轟。

悍將勝場數最多的土投

悍將在下半季以6勝1敗居龍頭，目前領先並列第2的獅隊和兄弟3場勝差，而陳仕朋更是隊上勝場數最多的本土投手，他則感謝教練團給機會，畢竟一開季並沒有投得很好，但仍獲得再登板的機會。此外，陳仕朋也入選今年中職明星賽的12強國家隊陣容，還將在明星賽第2場擔任先發，他感謝總教練洪一中的肯定，並表示當然希望爭取年底12強的出賽機會，但仍會保持平常心。

獅隊輸球之後，今將由37歲的本土王牌潘威倫先發，迎戰21歲的悍將先發投手游霆崴，希望成功將1600勝留在台南。

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