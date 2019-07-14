莊駿凱首轟忍住淚水 「爸媽等很久」

獅隊莊駿凱職棒第5年，首轟終於出爐，自己說繞壘時就想哭。 （記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕繞壘的時候就想哭，埋伏在獅隊9棒的莊駿凱，昨在3下轟出加盟職棒第5年的生涯首轟，不但為曲折的棒球路「轟」出驚奇，也終於可以回報一路相挺的雙親，「爸媽等我這支全壘打也等很久了！」

170公分的莊駿凱身材條件並不出色，在2015年中職選秀獲獅隊第10指名加盟，已讓他滿心感謝；出身南英青棒的他，畢業後到長榮大學打球，之後陸續在兄弟、統一當培訓球員，就是希望一圓職棒夢。

恩師陳献榮見證首轟

莊駿凱在南英青棒的恩師陳献榮，昨也在場見證他的生涯首轟。陳献榮肯定他的努力，表示他在高中就會自主訓練，在自家公寓樓梯蛙跳練下半身，並加強揮棒速度，「在高中時，守備不輸林哲瑄，只是打木棒比較沒有力量，但因為他練得很勤，我很喜歡他，也願意給機會。」

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昨役面對悍將左投陳仕朋，莊駿凱在球數有利的情況下，相中設定好的直球出棒，「當下覺得擊球的感覺很好，但直到跑過一壘後，才真正確定是全壘打。」在繞壘時，莊駿凱坦言很想哭，但回本壘時就忍住了，他謝謝每天都看比賽的父母，「爸媽雖然不會明講希望我打全壘打，但我從他們看其他人打全壘打的樣子，就知道他們希望有一天能換我。」

借用蘇智傑球棒出運

莊駿凱還透露，賽前借用蘇智傑的球棒打擊感覺很好，就向他借來比賽用，「謝謝智傑，他說這支球棒就放我這裡、讓我打。」

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