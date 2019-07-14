1600勝VS.141勝 嘟嘟：獅贏更重要！

潘威倫今晚要挑戰陳義信所保持兩聯盟合計141勝紀錄。 （記者黃志源攝）

獅800勝、1100勝

勝投都是他

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今要再度叩關隊史1600勝里程碑，陣中本土王牌潘威倫也要第6度挑戰追平台灣職棒勝場紀錄的生涯141勝，但他認為比起個人紀錄，團隊勝利更重要，「個人紀錄往後一定有人去破，但球隊能夠累積這樣的勝場數，因為有一定的歷史在，很不簡單。」

在獅隊挑戰1600勝的歷程中，潘威倫當然是參與其中的要角，事實上，球隊的第800勝和第1100勝，他都是勝利投手，在隊史自有其定位。不過潘威倫一向把團隊勝利擺在前面，「重點是球隊最後有贏球，那才是最重要的事。」

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今挑戰陳義信紀錄

生涯累計140勝的潘威倫，已是中職勝場紀錄保持人，今晚要挑戰陳義信所保持兩聯盟合計141勝紀錄，以及第1900局投球（只差5局），他卻淡然以對。自5月26日拿下本季第5勝，潘威倫已經一個多月未拿下勝投，其中也有好投卻遭牛棚砸鍋的狀況，但他不以為意，「比賽本來就只是一個過程，現在就是做好自己該做的，紀錄以後一定有人去破，因為時代在進步、環境在改變，年輕人也會進來得越來越多。」

對於隊史能夠累積這麼多勝，潘威倫深感不易，「中職30年了，統一獅身為傳統球隊，有它的歷史和背景，在這樣的環境中一天一天累積，格外具有意義。」

看到味全龍在暌違20年後復出成為「第5隊」，且以高規格590萬簽約金迎接狀元劉基鴻，潘威倫也認為這是好事，「很樂見這個環境越來越健全、越來越好。」

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