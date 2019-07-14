陳盈駿致勝一擊 台灣藍驚險開胡

陳盈駿延長賽結束前20秒投進三分彈，率領藍隊以91：88氣走伊朗。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／彰化報導〕台灣藍隊昨在2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，坐擁逾6千球迷的加油聲勢，卻險些浪費最多15分領先，還好延長賽靠「新台灣隊長」陳盈駿最後20秒三分線外兩大步砍進致勝三分彈，最終以91：88氣走平均年齡僅21.3歲的伊朗隊，艱辛搶下本屆首勝。

劉錚昨拿個人瓊斯盃新高27分。 （記者林正堃攝）

陳盈駿在正規時間負責操刀最後一擊，切入後卻在罰球線附近摔倒，他在延長賽將功折罪，毫不猶豫在三分線出手，成為致勝功臣，進球後更用怒吼盡吐怨氣。

擔任隊長的陳盈駿，首戰對日本因求好心切，情緒起伏較大，連帶影響進攻表現，昨稱職扮演場上指揮官，攻下20分、7籃板及3助攻。他表示，「贏球絕非我一人功勞，最後在場上的劉錚、胡瓏貿、周儀翔及陳冠全都值得鼓勵，是大家一起改變比賽，屬於團隊的勝利。」

劉錚負傷攻27分、8抄截

右手負傷的劉錚攻下個人瓊斯盃新高27分，外帶驚人的8次抄截；命中率偏低的周儀翔貢獻14分，有5分在延長賽；胡瓏貿挹注12分，3人與陳盈駿都在中國CBA奮戰，外籍主帥帕克也大讚「旅外4少」是贏球英雄。

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台灣白隊昨展現不服輸精神，整場緊咬南韓國家一軍不放，最終雖以60：66落敗，仍贏得不少掌聲。主帥桑茂森認為子弟兵表現出色，徹底貫策防守戰術，把南韓引以為傲的三分球命中率壓低至26.9％，「我認為這場比賽雖輸球，但對年輕球員頗具意義，會是他們未來成長的養分。」

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