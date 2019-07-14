天使全隊穿45號 無安打致敬史卡格

史卡格的母親昨為天使隊開球後，仰望天空像在和逝去的兒子對話。（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕「天使隊的45號，投出一場無安打比賽！」歷經昨晚的天使球員，應該都不會反駁這句話。

天使全隊穿上史卡格的45號球衣出賽，投出一場無安打比賽，象徵為他贏得這一勝。（美聯社）

昨役迎戰水手，是天使失去史卡格之後首次回到主場，賽前球隊邀請史卡格母親開球，全隊也穿著史卡格的45號球衣出賽，柯爾、佩尼亞兩位投手合力投出無安打比賽，13：0大勝水手，在史卡格28歲生日前夕，送給逝世隊友一場完美勝利。

天使昨晚啟用假先發，柯爾投完2局之後交給佩尼亞接手，佩尼亞7局投球任內僅1保送，完成最後1個出局後以手指天，接受全隊道賀。隨後天使全隊將身上的45號球衣置於投手丘上，且放上一幅球迷為史卡格繪製的肖像畫，象徵為他贏得這一勝，場面令人動容。

好友楚奧特猛打賞

史卡格好友楚奧特昨單場猛打賞、6打點，首局開轟後繞壘28秒才回本壘，他解釋，此舉是要史卡格好好看看大家，「他絕對在看著我們，也許還說著他的口頭禪『我們不好惹！』很難形容參與這場瘋狂比賽的感覺，我想這是緬懷他的最好方式。」

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彷彿冥冥中注定，天使敲13安、得13分，都和史卡格生日有關，上回大聯盟在加州出現合力無安打比賽，是1991年金鶯作客運動家時，當天正好是史卡格出生日。

水手高登3年前在馬林魚隊友費南德茲逝世隔天開轟，他說：「我3年前就說了，如果有人還不相信有棒球之神，最好現在開始相信。」

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