141勝6度落空 潘威倫更在意「獅」敗

獅隊潘威倫6度叩關平兩聯盟的141勝失敗，他樂觀表示下次再來。（記者黃志源攝）

游霆崴鬥志高昂，成功阻止獅隊隊史1600勝。（記者黃志源攝）

悍將林益全敲出本季第16發全壘打。（記者黃志源攝）

7局好投無關勝敗 只想球隊贏球

〔記者倪婉君／台南報導〕在昨天統一獅二度挑戰隊史1600勝的夜晚，仍遭富邦悍將潑了冷水；獅隊本土王牌潘威倫繳出7局只失1分好投，仍無法幫助球隊達成里程碑，生涯第141勝也第6度叩關失敗，但他賽後說得坦然：「過了，就是下次再來！」

1600勝落台南 獅後天再拚

這次和悍將3連戰，獅隊在首戰意外過了強敵羅力這關，拿下隊史第1599勝，但前天和昨天都敗下陣來，又以昨役以1：2飲恨，讓獅隊更加惋惜。獅隊代總教練劉育辰希望將1600勝留在台南，本週17日首戰仍留在府城迎戰桃猿，期盼能一舉達標。

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37歲的潘威倫已是第6度挑戰陳義信保持的兩聯盟141勝紀錄，他投得精彩，7局被敲7安，只在4上遭林益全敲陽春彈。只是對手21歲的游霆崴也投得出色，同樣投7局，只在首局遭蘇智傑開轟失1分。

對於個人紀錄未達成，潘威倫表示不會想那麼多，「最後球隊沒有贏球，才是最可惜的事。」潘威倫用81球投完7局，他和投手教練都認為已到換投時機，「往後還有比賽，怕說再投下去，會不會影響之後調整。」但潘威倫達成1900局里程碑，目前累計1902局。

游霆崴初生之犢不畏虎，他笑說：「賽前熱身才聽說獅隊要挑戰1600勝，那我應該要來阻止一下，有激起我的鬥志。」游霆崴在前年季中選秀落選，後以自主培訓選手獲悍將簽下，如今成為球隊第5號先發，他也並不自滿，「這場投7局，我當然想要下次8局、再下次9局，往更好的目標邁進。」

比賽在9局定勝負，悍將靠昨才拉上一軍的范國宸在9上代打敲安建功，他昨在二軍打了3打席獲1保送後，就立刻從嘉義到台南會合，結果成為阻止獅隊達成里程碑的大功臣。

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