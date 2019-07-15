又是游霆崴 嘟嘟記住了

悍將游霆崴生涯2次先發都遇上潘威倫，2次都拿下單場MVP。（記者黃志源攝）

潘威倫讚美小老弟游霆崴投球出色。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕游霆崴生涯才投兩場先發，已讓生涯累計304場先發的潘威倫印象深刻；這位中職最多勝投手賽後忍不住朝悍將休息室看去，「上一場看他投，就覺得投得不錯了！」

「我也是前一天才知道自己要對到大賢拜，一樣平常心啦。」21歲的悍將投手游霆崴賽後露出稚氣笑容，他生涯兩場先發都是面對潘威倫，但這兩場，他都是單場MVP。

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先是6月9日游霆崴的生涯第1場先發，一樣在台南，對手就是潘威倫。該役游霆崴投5局只失1分，率隊8：4擊敗統一獅，也讓潘威倫在個人生涯第300場先發吞敗。

在那場「1 VS. 300」的比賽占上風後，游霆崴在昨役「2 VS.304」比賽，和潘威倫一樣都繳出7局失1分無關勝敗好投。但賽後接受MVP訪問的人，還是游霆崴，在他個人第2場先發，仍讓潘威倫無緣叩關生涯第141勝。

對於小自己16歲的小老弟，潘威倫卻不吝於讚美，「上一場看他投，就覺得投得不錯，我覺得他不太會閃躲，控球基本上也有一定水準。」這位生涯才先發2場的菜鳥，已讓潘威倫記住他的名字。

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