代打一棒定江山 鏞基范范兩樣情

悍將范國宸剛升1軍就代打建功，9局上敲出勝利打點。（記者黃志源攝）

獅隊陳鏞基重返一軍，持續挑戰生涯百轟。（記者黃志源攝）

陳鏞基上一軍 挑戰百轟

〔記者倪婉君／台南報導〕36歲的統一獅陳鏞基昨重返一軍，只可惜9局代打並未建功，只能期待本週幫助球隊達成隊史1600勝，並續拚生涯百轟；24歲的悍將范國宸昨則在二軍比賽打到一半被叫上一軍，結果9上代打一棒建功，成為昨役勝利打點。

前天剛滿36歲的陳鏞基，在上月17日動刀治療右手掌的腱鞘囊腫，本月在二軍已進行3場復健賽，昨因二軍沒比賽，被叫上一軍。獅隊代總教練劉育辰表示，在這幾場後面都比較缺少代打人選，所以就拉他上來，也希望增加比賽的競爭性。

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「先讓我調一下時差吧！」陳鏞基表示在二軍都是白天比賽，因此上來先調整一下，9下兩出局代打，他對悍將後援投手陳鴻文擊出滾地球出局，也成為昨役最後出局數。本季累計98轟的陳鏞基，即將完成生涯百轟，他認為順其自然，「剩下2轟，不是太難的事。」更希望本週能幫助隊史達成里程碑。

范國宸敲勝打 免調時差

至於范國宸的「時差」調得不錯，他從5局就開始在旁邊觀察、揮棒，9上代打敲安，也送回致勝分，他說昨在二軍比賽到一半接到通知，「很興奮，畢竟是4月手傷之後第一次上來，我覺得那個打席有把在二軍調整的東西打出來。」范國宸在二軍有對過獅隊洋投亞力克1次，因此並不陌生，「他控球很好，所以差不多的球就要攻擊。」

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