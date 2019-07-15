對決5次轟5次 投打都無解

凱普勒之前對鮑爾並無開轟紀錄，本季卻一次連打5支全壘打。（法新社）

印地安人投手鮑爾（右）本季連5打席被雙城隊凱普勒敲出全壘打，締造罕見紀錄。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕對印地安人投手鮑爾來說，近期他最不想遇到的打者，恐非雙城隊德國籍外野手凱普勒莫屬，凱普勒6月初單場3響，打的都是鮑爾，昨兩人交手，凱普勒「追加」2轟，雙方交戰連續5打席開轟，宛如天敵一般。

雙城最終6：2擊敗同區對手，凱普勒擔任開路先鋒單場雙響，4局被鮑爾三振後才中斷紀錄，是1961年聯盟擴張之後，史上首位單季面對單一投手連5打席開轟者，過往狄加多、F.霍華德曾締造面對同一投手連5轟，但都是跨季紀錄。

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「我還在學習怎麼當個稱職的開路先鋒，有時我太急躁，但有時就像這場比賽，我很冷靜、事情都朝我預設方向。」凱普勒認為，自己的擊球策略一直沒變。這5個打席當中，鮑爾的直球、變速球和滑球先後遭逮，昨凱普勒則是相準鮑爾的直球和曲球。

雖然達成歷史級紀錄，凱普勒仍難解釋為何打鮑爾如此順手，且今年球季以前，他面對鮑爾未開轟過。鮑爾自己也難解釋，他說：「他就是逮中我，這種狀況下我沒什麼能做的。有時候，打者手感會發燙到無論你做了什麼防範措施都可能受傷害，目前就類似這樣，但這不會永遠持續的。」

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