美國羽球公開賽》麟洋配做足苦「攻」 搶下決賽門票

王齊麟（左）與李洋（右）經過近一小時半苦戰奪勝後，激動地跪地大吼釋壓。（中央社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕超級300系列賽美國羽球公開賽昨凌晨進行各組4強戰，台灣「麟洋配」王齊麟／李洋以16：21、21：16、28：26拍落南韓李龍大／柳延星，挺進冠軍戰，將與南韓組合高成炫／申白喆爭冠；另兩組台將混雙許雅晴／李哲輝、男單林俊易也在同日爭冠。

決勝局化解5個賽末點

世界排名16李洋／王齊麟今年合拍已4度闖進決賽，拿下3座冠軍、1座亞軍，成績不俗。昨在4強戰中，碰上曾摘下16座超級系列賽男雙冠軍的李龍大／柳延星，苦戰87分鐘才分出勝負。尤其第3局雙方16度戰成平手，「麟洋配」驚險地化解5個賽末點勝出，兩人也激動得拍地、擊掌慶祝。

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談起第3局的激戰，李洋說：「我們真的很想贏下來，心理壓力很大，也覺得很刺激。」王齊麟則表示，原本已有心理準備和對手進行馬拉松大戰，但沒想到打這麼久，「印象中，我生涯最長頂多打70分鐘左右。」經過這場激戰，王齊麟說，真的要好好休息，冠軍戰會努力拿下勝利。

男單、混雙也晉決賽

此外，李洋透露，昨有退役球星陳宏麟坐鎮，讓他們更加安心，「宏麟學長坐在我們後面，給我們很多幫助也安心許多。」下一戰將碰上世界排名28的南韓高成炫／申白喆，李洋表示，會盡力發揮兩人的優勢去衝擊對手。

混雙方面，世界排名140的李哲輝／許雅晴以12：21、24：22、21：15擊敗丹麥萊恩／皮尤，將和世界排名24的法國組合吉凱爾／德爾呂爭冠。

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