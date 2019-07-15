紅綠通吃！ 詹詠然大滿貫混雙2連冠

詹詠然（左）／多迪格拿下溫網混雙冠軍。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕首闖溫布頓網球錦標賽混雙壓軸的詹詠然／多迪格（克羅埃西亞）強勢攻頂，6：2、6：3擊潰歐絲塔潘珂（拉脫維亞）／林斯特（瑞典），第8種子「台克組合」一舉奪冠，締造今夏法網衛冕以來大滿貫10連勝，這也是大詹生涯第3度笑捧四大賽混雙金盃。

詹詠然／多迪格去年、今年法網紅土都掄元，如今又破天荒在溫網草地攻頂， 完成「背靠背」的大滿貫混雙二連冠，兩人共享冠軍獎金11萬6000英鎊（約452.6萬台幣），也締造網壇開放年代以來，第三組接連橫掃法、溫混雙雙冠的難得紀錄。

大詹已獲3座大滿貫混雙金盃，加上2017年美網女雙封后，總計4座四大賽冠軍到手；詹家姊妹也保有各闖溫網混雙決賽的另類紀錄，詹皓晴2014年屈居亞軍，2017年女雙也是亞軍。

請繼續往下閱讀...

週日全英草地俱樂部進行的混雙決戰，合作多時的詹／多展現純熟默契，面對非種子「拉瑞聯軍」火力全開，連破帶保5：0強勢開局，雖讓對手趕回2局，第8局兩人再破滅火先馳得盤。次盤雙方人馬相互保發，4：3僵持不下，「台克組合」延續自法網衛冕的手感，關鍵第8局一舉突破，5：3聽牌時再保發關門，只花70分鐘直落2登基。

謝淑薇再搶女雙冠軍

此外，謝淑薇／史崔可娃（捷克）女雙連戰皆捷，第3種子「台捷聯軍」得與第4種子達布洛夫絲姬（加拿大）／徐一幡（中國）爭后。由於男雙決賽打太晚，女雙冠軍戰被迫改至隔天，小薇2013、14年曾與中國彭帥先後於溫網、法網女雙掄元，她相隔6年溫網女雙再闖決賽，預約第3座大滿貫金盃。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法