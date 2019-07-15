世大運今閉幕 我奪9金超標

劉宛渝（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕拿坡里世大運今凌晨閉幕，在賽事規模縮小情況下，台灣健兒仍勇奪9金、13銀、10銅，獎牌榜排名第7，也達標當初設定的7金，網球男子單打曾俊欣世大運處女秀即奪金，劃下完美句點。下屆2021世大運將在中國成都舉行。

李智凱（大專體總提供）

王星皓（大專體總提供）

射擊、游泳0的突破

台灣隊在今年世大運創下許多紀錄，射擊隊女將劉宛渝在女子不定向飛靶射下代表團首金，也是我國射擊項目的第1面金牌。競技體操本屆更是大豐收，「鞍馬王子」李智凱完成鞍馬2連霸，另在男子個人全能鍍銅，並和唐嘉鴻、徐秉謙攜手摘下團體銀牌，唐嘉鴻則進帳單槓金牌，皆寫下我國體操新猷。

此外，過去台灣游泳在世大運最佳成績為第7名，台體大好手王星皓在本屆200公尺混合式決賽飆出1分59秒87，刷新全國紀錄，並帶回我國首面游泳獎牌。

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男子400接力第4

昨凌晨重點賽事部分，台灣男子400接力隊在決賽登場，由於楊俊瀚鼠蹊部不適，改由魏溢慶、王偉旭、魏泰陞搭配鄭博宇出賽。台灣隊在預賽跑出40秒19順利晉級，決賽以39秒78拿下第4，無緣追平上屆的銅牌，前3名分別是日本、中國和南韓。王偉旭說：「成績真的不滿意，整體默契真的不好，接下來希望能在倫敦鑽石賽拚一下。」

世大運結束後，我國接力隊好手將前往倫敦水晶宮國家訓練中心，進行1週的移地訓練。此外，他們將首度參與歐洲鑽石聯賽的400接力，把目標放在突破全國紀錄，挺進世界前16強，以取得杜哈世錦賽參賽權，比賽預計在倫敦時間21日的中午13：35登場。

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