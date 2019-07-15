曾俊欣拍下金喜 台男單第3人

曾俊欣（大專體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕曾俊欣昨於拿坡里世大運處女秀劃下完美句點！

網球男單決賽，「夜市小球王」撐過3盤考驗，6：7（4：7）、6：3、6：1逆轉勝烏茲別克第3種子蘇塔諾夫，為我國搶下本屆網球唯一金牌，也是史上第3位男單封王的台將。

曾俊欣去年橫掃法網、溫網青少男單冠軍，今年提前轉戰職業的他，首披世大運戰袍展露大將之風，拿手紅土球場一路闖關攻頂，繼2003年大邱盧彥勳、2017年台北莊吉生後，替台灣完成男單衛冕重任，由於盧、莊2位前輩職業排名都曾榮膺「寶島一哥」，下月8日滿18歲的「夜市小球王」潛力十足，更拚出新生代接班的企圖心。

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「非常興奮代表台灣參賽，能拿下金牌真的很開心！」賽後曾俊欣表示，團隊士氣高昂，不論場上奮戰或場外加油，都有同舟共濟、團結一心的感覺，「我們以身為台灣隊為榮！」而這次大會安排住郵輪，有餐廳、游泳池、健身房等，應有盡有也是難得體驗。

世界男單433名的曾俊欣，決賽面對380席、年長3歲的蘇塔諾夫毫無懼色，即使開賽錯失5：3聽牌，遭擅長反拍對手反撲，把戰線拉進搶7丟掉首盤，次盤他重整旗鼓，「我告訴自己保持專注、冷靜思考，發現他正拍失誤比較多，就改變策略針對正拍發動攻擊。」由於戰術執行成功，從2：3倒趕4局扳回一城。決勝盤「夜市小球王」趁對手體力下滑，積極搶攻壓迫，再把3：0優勢擴大至5：1，後來居上出線，這也是我國本屆第9金。

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