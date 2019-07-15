桃猿下「猛」藥 中止5連敗

桃猿新洋投冠猛後援2.1局無失分，助隊中止5連敗。（記者廖耀東攝）

猿動用兩位先發投手

王溢正（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕「寧可輸前面，不要輸後面」，Lamigo桃猿為打住本季最長的5連敗，總教練洪一中再次做出特別調度，不惜動用王溢正、冠猛兩位先發投手，並靠6局上猛攻一輪鯨吞5分的關鍵大局，以6：4逆轉勝中信兄弟。

王溢正用96球投6.2局被敲10安，雖然每局都有狀況，卻有辦法降低傷害，失4分有3分被王勝偉單場雙響砲（生涯首次）轟掉，洪總考量牛棚近況很不理想，決定直接押上只休息3天、10日用80球投4局的新洋投冠猛，接替王溢正把最後2.1局吃完。

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洪總指出，開賽前就有「把冠猛調後面」的想法，因為球隊最近很不順，牛棚在領先時上去都失敗，要換掉王溢正時只贏1分，如果再讓牛棚接手，心理壓力一定很大，即便陳禹勳已在準備，還是決定押上冠猛，「兄弟是第1次對到他，總是比較不了解。」

中止5連敗的這個變陣，短期內可能繼續使用，洪總表示，當球隊在不順的時候，一定想辦法做出改變，最近應該會把冠猛放在牛棚，擔任長中繼或後援，等牛棚的問題獲得改善，才恢復正常調度，「你現在讓牛棚一直上，那個陰影還會在，投球的手都會剉。」

翁瑋均補上先發空缺

冠猛留下的先發輪值空缺，將由6月26日下二軍的翁瑋均補上，其他4位先發仍是尼克斯、李茲、王溢正、洪聖欽；自6月26日起連續5場出賽都有保送，下半季才投3.2局已失4分連吞2敗的黃子鵬，今天將下二軍調整到明星賽結束後。

彭政閔這場先發守一壘打第3棒，3局下擊出二壘安打後，與獲故意保送的詹子賢欲趁捕手未確實接捕往前推進，捕手想抓離一壘過遠的詹子賢不成，他為掩護隊友折回二壘又往三壘衝遭觸殺，5局下敲安上壘後沒能再往前推進，要追平張泰山1075分中職紀錄只能再等等。

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