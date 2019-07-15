葉家淇「求變」 洪總滿意

葉家淇（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕桃猿隊葉家淇13日重回一軍，前天交出中繼2局無失分還賞出4K的好投，總教練洪一中最滿意的地方，不是他最快球速飆上154公里，而是他開始投變化球，「球速再快的投手，也需要變化球去搭配。」

葉家淇前天於5局下落後6分時，接替被林智勝滿貫彈轟退場的李茲，用34球讓兄弟6上6下，還陸續三振張志豪、彭政閔、黃鈞聲、吳東融，洪總最滿意的地方，不是他直球20球僅1球低於150公里，而是另外那14球。

洪總指出，葉家淇是條件很好的左投，飆150公里沒什麼好意外的，問題在於，往往一上場就只會狂催球速，不會用頭腦投球，內容單調到只有直球，「球速再快的投手，也需要變化球去搭配，這樣球速才能更有威力。」

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投手教練吳俊良認為，葉家淇催球速時，身體會更用力，肩膀會提早開掉，左手完全跟不上，幾乎沒有控球，最後只能降速丟紅中，「這場他曲球、滑球都有丟，品質好壞是一回事，至少量有增加，我們一再要求的，他終於有聽進去。」

葉家淇上半季在一軍出賽2場共挨5安失4分，只拿到1個出局數，5月12日賽後被洪總一句「投手沒腦袋真的不行」丟回二軍，他表示，又下二軍這2個月，除了在教練指導下微調投球機制，最大的改變是心態與想法。

葉家淇認為，過去不曾在一軍投到150公里，難免會興奮甚至想投更快，洪總的話打醒了他，現在懂得運用下半身力量，不用死命出力也能投到150公里，尾勁也很不錯，至於變化球的使用，先從量的增加做起，再努力提高品質。

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