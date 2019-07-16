4亞投同日爭豔 田中「獨擅勝場」

洋基田中將大昨拿下大聯盟生涯第70勝。（今日美國）

道奇柳賢振先發7局失2分，隊友未能守住領先，無緣勝投。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕田中將大、柳賢振、菊池雄星、陳偉殷4位亞洲投手，昨在大聯盟明星賽結束後同日出賽，國籍涵蓋亞洲棒球最重要的日本、南韓、台灣3個國家，以柳賢振7局失2分內容最好，唯一拿到勝投的只有田中將大。

柳賢振在道奇對紅襪3連戰第3場擔任先發，1局下就碰上大麻煩，面對5名打者挨3安，於2出局後讓紅襪攻占滿壘，被班尼泰迪適時敲安失2分，又挨單局第5安、二度搞出滿壘，但他立刻穩定下來，連續解決12人次，於4：2領先時退場。

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柳賢振用98球投7局、挨8安失2分，防禦率微升至1.78，仍是大聯盟本季最佳。紅襪趁8局下道奇啟動牛棚，靠柏格茲、馬丁尼茲各轟1發陽春彈扳平，柳賢振勝投飛掉，兩隊以4：4進入延長賽，道奇於12局上搶下關鍵3分，以7：4在3連戰拿下2勝。

7局掉2分 柳賢振勝投飛

田中在洋基與藍鳥3連戰第3場擔任先發，只用79球僅挨4安，投6局有3局讓對手3上3下，唯一的狀況出現在5局上，被葛里查克、索賈德各轟1發陽春彈追平比數；洋基打線5局下立刻反撲，厄謝拉2出局後趁暴投衝回本壘，經重播輔助改判得分，洋基拿回領先。

田中奪70勝 大聯盟日投第3人

田中拿下大聯盟生涯第70勝，是繼野茂英雄（123勝）、黑田博樹（79勝）後第3位日籍投手。他表示，這場是最近幾場出賽投得最好的，尤其指叉球的狀況很好，常常能讓打者揮空搶到好球數，因為前一場的比數很接近，很高興幫助球隊拿下重要1勝。

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