菊池撐不滿5局 200「殷」姿達陣

水手隊菊池雄星昨先發不滿5局就退場。（美聯社）

大谷翔平完成大聯盟100分打點。（美聯社）

陳偉殷昨達成大聯盟生涯第200場出賽。（法新社）

水手與天使3連戰第3場，菊池雄星與大谷翔平第二度在大聯盟上演「花卷東高校」投打對決，前次是6月9日，大谷3打數2安打含陽春彈，這場交手兩個打席，1局下大谷選到保送，3局下被菊池86英里滑球三振。

菊池前4局只被卡胡陽春彈轟掉1分，一度連續解決7名打者，5局上先保送又挨安後被換掉；牛棚接手沒能守成，大谷擊出高飛犧牲打，助天使3：3扳平，成為第11位達成生涯100分打點的日本球員。天使靠新秀蔡斯8局下轟出致勝3分彈，以6：3橫掃水手。

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陳偉殷中繼1局掉1分

馬林魚與大都會3連戰第3場，陳偉殷於8局上落後4分時登板，一上場就被擊出二壘安打，隨即投出觸身球保送，1出局後被新科全壘打大賽冠軍阿隆索擊出高飛犧牲打，中繼1局用23球、挨1安失1分，內容是昨日4位亞洲投手最差。

陳偉殷在休息11天後上場，唯一能提的是他達成生涯第200場出賽，再18場就追平郭泓志。「Fish Stripes」網站認為，今年大聯盟交易大限將至，馬林魚陣中最沒價值的，是不符合重建、年輕化兩大目標的野手葛蘭德森、普拉多與陳偉殷這3人。（記者徐正揚）

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