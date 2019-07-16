聯手完全比賽 史上第一擦身過

史上首場聯手完全比賽在第9局破功，光芒隊「假先發」史坦內克（後）和亞柏格（前）彼此擁抱安慰。（美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕光芒隊史坦內克和亞柏格昨連續解決金鶯前24名打者，但第9局被敲安，無安打比賽和完全比賽同時破功，未能達成大聯盟史上第一場聯手完成的完全比賽，終場仍以4：1獲勝。

光芒2投接力 第9局破功

史坦內克「假先發」2局，亞柏格接手再連續拿下18個出局數，分別投出2次和6次三振。9局下面對金鶯右打艾伯托，光芒二壘手溫德移防二壘壘包後方，卻剛好被打穿一、二壘之間，亞柏格再被威克森擊出中外野平飛安打後退場。

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這個內野布陣成了完全比賽破功的關鍵，光芒總教練凱許雖然無奈苦笑，不過他表示，沒有考慮過不要使用布陣，之前能拿到出局數，就是因為守在那個位置。

史坦內克和亞柏格不僅名字都叫做萊恩，也是休息室座位相鄰的好朋友，他們都對和寫歷史擦身而過感到可惜，史坦內克表示：「若能達成，將會非常甜美，如果你是棒球史上第一個完成某件事的人，那是很大的成就。」

亞柏格表示，直到第9局登板前，球迷對他大喊，他才知道有機會挑戰完全比賽，被艾伯托安打的那球投得很好，只是剛好被推打到沒有人的地方，也只能笑笑。

光芒捕手祖尼諾去年效力水手時，曾接捕過派克斯頓的無安打比賽，他表示：「知道還沒有過聯手的完全比賽，讓人更加覺得可惜，但這將成為我們談論很久的事情。」

自由充電站》投手接力無安打 僅大聯盟認證

完全比賽和無安打比賽並不是棒球規則中的正式紀錄，根據大聯盟的定義，兩者都必須是至少9局的比賽，全場沒有被對手以任何方式上壘或安打，9局之前提前結束或在延長賽被上壘、安打，都不構成完全比賽或無安打比賽。

大聯盟承認由1人以上聯手達成的完全比賽和無安打比賽，上週天使柯爾和佩尼亞就達成大聯盟史上第11場聯手的無安打比賽；大聯盟史上的23場完全比賽，則都是由1名投手獨力完成。

亞洲的台灣、日本及韓國職棒只承認1名投手獨力完成的完全比賽和無安打比賽，1人以上聯手完成並不列入正式紀錄。

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