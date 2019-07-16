隔9天返先發 陽岱鋼猛打

巨人陽岱鋼昨先發第5棒，繳出3安猛打賞。（取自巨人推特）

〔記者吳清正／綜合報導〕陽岱鋼昨演出單場3安打的猛打賞，並在第8局跑回追平分，巨人隊在11局連得3分，以7：4擊敗養樂多隊，贏得4連勝，和央聯排名第2的橫濱DeNA勝差達兩位數。

陽岱鋼自7月6日以來首度回到先發打線，擔任第5棒、右外野手，成功扮演中心打者，第2局首打席就擊出安打，最後靠著炭谷銀仁朗的高飛犧牲打先馳得點。

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巨人隊打完4局以2：4落後，5局上坂本勇人轟出陽春彈，陽岱鋼再敲安打，也把養樂多隊先發投手石川雅規打退場，可惜巨人隊後繼無力，未能一舉追平比數。

但該是陽岱鋼的追平分終究跑不掉，第8局陽岱鋼率先上場再擊出安打，靠著洋砲維亞紐瓦的二壘安打跑回本壘，將比數扳平為4：4，並一路打進延長賽。

11局上巨人隊立岡宗一郎安打，大城卓三觸擊造成養樂多隊失誤，立岡跑回超前分，龜井善行再轟出2分砲，取得7：4領先。

陽岱鋼5打數3安打、2得分，選到1次四壞球，被三振2次，打擊率上升至0.307。

巨人隊延長賽贏球、加上DeNA以5：8敗給廣島隊，兩隊勝差拉開到10.5場，廣島隊則終止11連敗。這是DeNA本季第2次讓對手終止兩位數的連敗，6月2日曾以2：5敗給養樂多隊，養樂多隊終止央聯紀錄的16連敗。

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