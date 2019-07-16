悍將從「投」改變 獨霸中職龍頭

陳仕朋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕下半季經過約超過一週，各隊正好都打完8場比賽，巧合的是，桃猿、統一獅、中信兄弟3隊都是3勝5敗，唯獨富邦悍將8戰只吞一敗，戰績獨走。富邦悍將上半季和榜首桃猿隊僅差3.5場勝差，下半季氣勢如虹，如今年度38勝28敗2和也最高，領先第2名桃猿半場勝差。

潘忠韋點名陳仕朋、游霆崴

悍將下半季8戰團隊投手防禦率3.42是4隊最佳。球評潘忠韋點出悍將戰績關鍵，也提到兩位本土投手陳仕朋、游霆崴：「兩位本土投手表現優異，有目共睹。頂上索沙位置的洋投包林傑，也展現出一定的壓制力，這是開季悍將有機會站上領先位置的關鍵。」

請繼續往下閱讀...

游霆崴。（資料照，記者林正堃攝）

悍將兩位牛棚大將林羿豪、陳鴻文，今年都繳出近幾年最佳表現，林羿豪防禦率1.95，陳鴻文更低到僅1.07，兩人分別在中繼、後援榜居第3和第2。

范玉禹危機處理能力提升

潘忠韋也點出，今年悍將牛棚相對穩定，林羿豪、陳鴻文共築後援戰力，加上范玉禹最近幾場關鍵時刻表現，是穩定因子；「比較要注意的是兩位主戰後援投手的使用量，正好近幾場是小比分差，常動用到兩人。此外，范玉禹今年危機處理能力不同於以往，下半季幾次遇到狀況都投得不錯。」

潘忠韋認為，富邦悍將上半季和季冠軍失之交臂，反而不一定是壞事，「他們到最後一週戰績都還咬住、並非崩盤，這段爭冠期對他們而言是重要經驗，對下半季接下來的比賽也許會是好事。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法