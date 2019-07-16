曾為棒球夢蹺家 如願進南英打球

南英教練陳献榮（右）勉勵張勝翔，「盡力就好，不要給自己太大壓力」。（記者倪婉君攝）

曾因爸爸不准打球 離家出走

已一年多沒碰球的張勝翔努力投入球隊訓練。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕還記得那位因為爸爸不准打棒球，只帶著一千元離家到高雄流浪兩個多月的張姓少年嗎？他在台南市南英商工青棒隊總教練「牛爸」陳献榮透過本報連繫協助下，這個月已在爸爸陪同下向棒球隊報到，可以如願打球了！

牛爸見本報報導 願給予協助

看到本報一月四日「爸爸不准打棒球，少年帶千元流浪兩個月」報導，陳献榮當時向本報表達想要提供協助，後來這份心意還在一月七日登上本報頭版；如今半年過去，故事成為佳話，張勝翔終於獲爸爸許可，上週二在爸爸、阿嬤、叔叔和妹妹陪伴下，從台北南下報到。

通過球隊測試 爸爸陪同報到

陳献榮昨天表示：「現在看他每天都笑嘻嘻的，和大家練得很開心！」張勝翔四月到南英測試，陳献榮說：「雖然最快球速大約一一九公里，不及一般高一生平均約一二五公里水準，但他已一年多沒碰球，若持續訓練，一定可以更好。」南英也提供免學雜費的半公費優惠，張勝翔住在棒球隊宿舍，並選擇汽車修護科入學。

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一月初被高市警發現時，張勝翔身上只剩兩包泡麵和一個泡麵碗，回想那段蹺家日子，他戴著牙套露出稚氣笑容說：「那是我第一次蹺家，不想再有下一次。爸爸也叫我好好練球，不要再出包了！」

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