職籃沒戲唱? 「3缺1」走向破局

籃協秘書長李一中對職籃可能破局表示遺憾。（記者林正堃攝）

裕隆、璞園、富邦沒意願

〔記者廖聿偉／台北報導〕職業籃球大聯盟（CBL）日前宣布只要滿4隊即開打，可惜超過1個月的協商後仍舊3缺1，裕隆、璞園和富邦勇士確定不參與。秘書長唐旭鴻透露，職業化的努力不會停歇，目前已接觸其他企業，希望1個月內能籌滿4隊，讓職籃如期開打。

職籃籌備處今年2月向內政部登記成立CBL，也獲得台銀、台啤和金酒的支持，但第4隊始終難產，唐旭鴻原本信誓旦旦表示百分之百開打，但昨僅表示，仍會盡全力促成，目前大概有50%的機會。

CBL5月底召開記者會宣布職籃開打日期和場館等細項，期間也召開兩次領隊會議，積極拉攏球隊加入，甚至連職籃LOGO、球衣和帽子等周邊商品也準備好，可惜仍未獲球團青睞，主因恐是政府減稅政策仍未定案，也未能明確劃分SBL和CBL之間的區別，球團看不見未來，成為職籃卡關的主因。

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CBL:剩50%的機會開打

行政院政務委員張景森日前提出捐贈加成的租稅優惠，最快9月將送立院審議，但如今職籃恐胎死腹中。他強調，「會用最快時間讓法案通過，無論職籃是否成立都會積極推動，這項政策不僅專屬籃球，也是幫助台灣體育發展。」

下一季SBL先前因職籃成立未定案，進度嚴重落後。籃球協會表示，最快月底就會召開球團會議，找齊6球團、體育署共商第17季開打事宜。

宣布不加盟CBL的璞園、富邦勇士和裕隆，球團都尚未公布未來動向。據悉，裕隆、璞園可能將重返SBL，勇士則有可能轉往ABL發展，且可能在SBL成立二軍。

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