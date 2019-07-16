籃壇寒冬來臨 球員最大受災戶

職籃籌備處5月才宣布職籃開打日期，如今卻傳出無法湊齊4隊，走向破局情況。（資料照）

記者林岳甫／特稿

近年SBL人氣嚴重下滑，打著職業化大旗的CBL聯盟恐胎死腹中，昨又傳出富邦勇士有意轉戰東南亞職業聯賽（ABL），國內籃壇最高殿堂不知何去何從，也讓年輕球員對未來感到茫然。

面臨球員出走 SBL端不出好戲

1999年因中華職籃（CBA）垮台，國內籃壇進入寒冬，球員人心惶惶，直到2003年體委會、籃協推動SBL，才讓高中、大專球員重新找到奮鬥目標。

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一度重新點燃國內球迷對籃球熱情的SBL，隨著人氣球星陸續西進至中國CBA淘金，賽事精彩度也大打折扣，而球團、籃協對行銷包裝也使不上力，近年來SBL比賽門可羅雀，偌大的球場只剩球員在場上喊戰術的聲音。

大專新星難找到舞台

籌組半年以上的CBL，盼引領台灣籃壇邁入新氣象，結果達欣以籃壇準備職業化、無法跟進為由退出籃球隊經營。即使台啤、台銀及金酒允諾參加，但富邦、璞園、裕隆昨已正式回絕，3缺1的尷尬局面也宣告職業化正式破局。

據悉，CBL仍想找其他企業組隊，搭配台啤、台銀、金酒湊成4隊打職業賽，只是短短幾個月要從無到有，有些異想天開。

20年前那波寒冬最後靠SBL找到春天，但2019年的第二次寒冬，何時能回春，目前還看不到跡象，衝擊最大的是應屆畢業的大專球員，在前途未卜下，有球員已經做好離開籃壇轉換跑道的最壞打算。

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