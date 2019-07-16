籌組職籃 不能趕鴨子上架

前CBA球員、現任夢想家經理張憲銘。（資料照）

邱大宗/前國家隊教練

前國家隊教練邱大宗 。（資料照）

國內籃球職業化陷入大麻煩，主因是投入的時機不成熟，且沒有足夠誘因吸引大企業加入。我認為現階段不應該趕鴨子上架，政府、籃協、球團、教練和球員，都應把本分做好，每個環節都要努力，期間多辦比賽、培養人才，等市場成熟，才有實力談職業化。

大企業看不到未來，自然不願意投入資金到職籃，但有熱情的企業仍會轉而贊助學生籃球，台灣籃壇的發展不能原地踏步，應將這次的危機化為轉機。至於勇士傳出加盟ABL，我認為也是另一條路，但畢竟ABL目前只是一個野球聯盟，制度和管理都還不到位，不過或許未來會越來越好，有朝一日取代國際籃球總會（FIBA）也並非不可能。

走向國際化才是解藥

張憲銘/前CBA球員、現任夢想家經理

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近幾季已很明顯看出SBL是一灘死水，但台灣並沒有足夠條件自組職業聯盟，走向國際化才是解藥。我曾經歷CBA封館，當時台灣籃球陷入黑暗期，但經過幾年的沉澱，SBL誕生，前幾季的確帶給籃壇一片榮景。

我認為台灣籃壇現在的處境並非全然是壞事，有心經營的球隊應深耕自己的市場，實現屬地主義，最好能北、中、南各1支球隊，走ABL模式發展；未來也許能邀請日本、菲律賓、香港和越南等國家，籌組一個跨國職業聯盟，相信會帶來全新的氣象和風貌。（記者廖聿偉整理）

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