瓊斯盃》台灣內戰 藍隊「旅外幫」不留情

「新台灣隊長」陳盈駿（右）繳出20分、7助攻，率藍隊擊敗白隊，拿下3連勝。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／彰化報導〕「新台灣隊長」陳盈駿昨在瓊斯盃與胡瓏貿、劉錚合力進帳52分，助藍隊以87：77擊敗白隊，拉出3連勝，下一戰將在週四於新莊體育館對上尚未開胡的印尼隊。

藍隊3連勝 下戰對印尼

陳盈駿過去三度效力白隊，以學弟身分挑戰及觀摩學長李學林、洪志善、陳世念、蘇翊傑等人。他說：「現在換我當學長，希望學弟能像我當時那樣多給予衝擊，我也會盡力幫助他們成長。」

陳盈駿、胡瓏貿、劉錚 合力進帳52分

陳盈駿2014年穿白隊戰袍，對伊朗轟瓊斯盃新高33分，進入藍隊後，因有更多擅於攻擊的隊友，不會刻意飆分，以串連隊友火力為主。這次對白隊，陳盈駿在學弟刺激下，展現不俗手感，出手10次命中6球，包括4顆三分球，繳出20分、7助攻，劉錚、胡瓏貿皆進帳16分。

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藍隊主帥帕克本屆負責挑選藍、白隊的球員名單，昨只坐在板凳席觀戰，臨場調度交由助理教練吳永仁、楊宜峰負責，他笑說：「我請兩位教練幫忙，想讓這場比賽成為真正的台灣對決，但看到藍隊擊敗白隊，心情真的有點複雜。」

白隊表現最佳為攻下個人瓊斯盃新高20分的吳永盛，但團隊第三節被藍隊打出31：15，最多落後20分，即使末節試圖縮小差距，仍難演奇蹟。帕克表示，白隊永不放棄精神，正是台灣隊的註冊商標，拚戰精神值得嘉許。

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