溫網》大滿貫第3冠 謝淑薇名利「雙」收

謝淑薇（左）昨和捷克搭檔史崔可娃在溫網冠軍戰，收下2人搭檔以來的首座大滿貫金盃。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女將謝淑薇昨和捷克搭檔史崔可娃，在溫布頓網賽女雙決賽以6：2、6：4擊退達布洛夫絲基（加拿大）／徐一幡（中國），收下2人搭檔以來的首座大滿貫冠軍，也是小薇繼2013年溫網、2014年法網之後，生涯第3座大滿貫女雙后冠。

名列第3種子的謝淑薇／史崔可娃首盤在第5、7局破發成功，以6：2先馳得點。第2盤開賽雙方互破，第3局謝淑薇再破對手發球局，之後相互保發，但台捷聯軍仍握有領先，最終以6：4拿下。

1盤未失奪冠 10年首見

這也是繼2009年溫網後，再度出現女雙1盤未失奪冠，而當時締造此成就的是美國威廉絲姊妹。今年已聯手奪下杜拜、馬德里及伯明罕女網賽冠軍的謝淑薇／史崔可娃，在剛出爐的溫網冠軍加持下，謝淑薇的女雙世界排名將上升到第5，而史崔可娃則登上世界球后寶座。

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「很感激淑薇幫我拿下世界第1。」史崔可娃表示，她今年為自己設定目標，想成為世界第1，當這一切真的發生了，讓她感到很不真實，她也不會忘記這2週的驚人時刻。

史崔可娃分析2人之間的差異，她說：「淑薇是個冷靜的人，而我比較情緒化，但我會用微笑來化解壓力。」

3線作戰 賺近1500萬

謝淑薇今年溫網3線作戰，女單在第3輪止步，可獲得獎金11萬英鎊（約427萬台幣），混雙打到第2輪則有3500英鎊（約13.6萬台幣）獎金，加上女雙冠軍對分後的27萬英鎊（約1050萬台幣）獎金，收穫滿囊。

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