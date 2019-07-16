溫網》決賽最長一役 喬帥費力連霸

喬科維奇歷經5盤大戰，捧起第16座大滿貫金盃。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019年溫布頓網球錦標賽男單冠軍戰上演史上最長的史詩級對決，現任球王喬科維奇歷經近4小時57分鐘的馬拉松大戰，最終7：6（7：5）、1：6、7：6（7：4）、4：6、13：12（7：3）力退「瑞士特快車」費德爾，捧起生涯第16座大滿貫冠軍金盃。

2位當代名將昨廝殺慘烈，總計有3盤殺進「搶7」，最終都由喬帥獲勝，順利衛冕，也是第5度稱霸溫網，賽後他也重現經典的「吃草」動作，他坦言這是他職業生涯精神上最累的一場比賽。

喬科維奇與費德爾4度在溫網過招，除了2012年費爸在準決賽獲勝外，其餘3次在決賽都由喬帥拿下勝利。

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錯過2個冠軍點 費爸惜敗

費德爾原本有機會拿下生涯第21座大滿貫金盃，可惜決勝盤第16局錯過2個冠軍點，遭喬科維奇逆轉。費爸表示：「這是一場經典的戰役，可惜我錯過了奪勝的最佳時機，喬科維奇一直都是可敬的對手，很恭喜他。」

決勝盤12平搶7 史上首次

今年溫網取消過去第5盤至少要贏2局才獲勝的「長盤制」，決勝盤若形成12：12則改以「搶7」大戰決勝負；未料首次的決勝盤「搶7」戲碼就出現在決賽，並一舉改寫溫網決賽最長紀錄。過去最耗時的決賽在2008年，當時「蠻牛」納達爾花了4小時48分鐘才擊敗費德爾封王。

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