美國羽球公開賽》李哲輝、許雅晴「速配」 混雙奪首冠

許雅晴（右）、李哲輝美國羽球公開賽混雙奪冠。（中央社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕上週加拿大公開賽4強止步的李哲輝／許雅晴，昨在超級300賽美國羽球公開賽混雙決賽一路領先，以2個21：17擊敗第4種子法國吉凱爾／德爾呂，摘下2人合作以來首冠，也成為去年紐西蘭公開賽的王齊麟／李佳馨之後，再度於超級賽混雙奪冠的台將。

王齊麟（左）、李洋（右）在美國羽球公開賽因傷屈居男雙亞軍。（中央社）

許雅晴（左）、李哲輝昨在冠軍戰擊敗法國組合，拿下混雙冠軍。（中央社）

許雅晴表示，2人賽前還是以自己的主項男雙、女雙為主，並未刻意調整戰術，「不過，我們在場上會互相提醒，主要是臨場的發揮不錯。」

許雅晴上一次奪冠已是2017年的台北世大運，當時她和吳玓蓉攜手拿下女雙金牌。她說：「這座冠軍提升了我的信心，即使賽後要馬上飛印尼，也不會感到疲憊，有打出成績一切就值得了。」

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帶傷上陣的李哲輝說：「能打到冠軍是很大的收穫，自己不常打混雙，還有很多地方需要改變。」

王齊麟腰傷 男雙銀恨

男雙方面，王齊麟／李洋昨在決賽碰上南韓的高成炫／申白喆，雖以13：21丟掉首局，第2局隨即以21：17扳回一城，決勝局雙方戰至6：3時，王齊麟因腰部不適宣布退賽，最終以亞軍作收。

王齊麟表示，沒想過會以這樣的方式結束，但腰部不適讓他無法完成比賽，下週印尼站預計仍能出賽。李洋賽後也在社群媒體上發文力挺，「不論比賽結果如何，我們都會攜手度過，未來還要一起努力站上頒獎台。」

戴資穎今早打楊佳敏

印尼公開賽今展開，休兵1個月的世界球后戴資穎將提拍上陣，預計今上午10點碰上新加坡小將楊佳敏；一哥周天成則對決泰國艾韋辛桑農。

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