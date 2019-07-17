捕手3轟炸洋基 道奇棄將綻「光芒」

光芒隊捕手德阿諾德專打洋基，首打席就敲出陽春砲。（美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕光芒隊德阿諾德專打洋基，繼7月7日對洋基打出再見全壘打，昨更轟出三響砲，包括第9局逆轉3分彈，包辦全隊5分打點，率隊以5：4力克洋基。

首打席開轟 逆轉彈收工

德阿諾德表示：「在我差點錯過前往洋基球場的球隊巴士的日子，結果還真不壞，能拿下系列賽首戰勝利，且對洋基取得3連勝，對我們相當重大。」

請繼續往下閱讀...

光芒隊捕手德阿諾德三局上敲出第二發陽春砲。（法新社）

德阿諾德昨揮出生涯第1支首局首打席全壘打，第3局再轟陽春彈，光芒取得2：0領先，雖然洋基打完8局以4：2超前，仍逃不過德阿諾德的致命一擊。

9局上洋基起用終結者查普曼，一上場被連敲2支安打，雖再連投2次三振，對德阿諾德也取得2好1壞球數領先，但德阿諾德纏鬥到第8球，將1個外角滑球轟出反方向的右外野全壘打牆。

德阿諾德9局上續轟洋基，敲出逆轉戰局的3分彈。（法新社）

查普曼表示：「今晚我的滑球都能發揮作用，我想要用外角低的滑球讓他措手不及，但那球比我想要的位置高了一些，就被他逮到了。」

3轟炸洋基 捕手第一人

德阿諾德成為大聯盟史上第1位打第1棒轟出三響砲的捕手，也是第1個對洋基轟三響砲的捕手，同時是繼2012年朗格利亞以來，第1個三響砲的光芒球員。

洋基終結者查普曼挨轟，吞下敗投。（美聯社）

光芒是德阿諾德今年第3支球隊，季初在大都會出賽10場後被釋出，雖5月初和道奇簽1年合約，但只出賽1場、1打數又被交易到光芒。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法