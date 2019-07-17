雙響超車耶利奇 貝林傑占全壘打王

貝林傑昨對費城人打出雙響砲，繳出4安猛打賞。（法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕貝林傑打出包括雙響砲的4支安打，本季33轟躍居大聯盟第1，馬恩西和維杜戈也開轟，道奇隊以16：2大勝費城人隊。

道奇隊前一天和紅襪隊鏖戰12局，昨天凌晨4點才抵達費城，前3局打擊火力似乎還沒睡醒，以0：1落後，但4局起火力全開，全場擊出19支安打，攻下16分是本季次高紀錄。

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貝林傑在第5局和第7局開轟，生涯第11次、本季第4次、7月份第2次雙響砲，33轟超越原本以32轟領先的釀酒人隊耶利奇。

貝林傑6打數4安打、2打點、4得分，對於勞累的一天，他表示：「我喝了兩罐紅牛，還吃了很多安舒疼（一種非類固醇消炎藥），所以我覺得還好。」

昨天比賽雖然是在費城舉行，現場湧進不少道奇球迷，第7局貝林傑開轟後回到右外野防區，球迷高喊「M-V-P」歡迎他，貝林傑表示：「這很特別，我的意思是這裡是費城，我們應該不會有太多球迷，但是他們來到這裡支持我們，這真的很酷。」

道奇隊先發投手克蕭和打線一樣在第4局醒過來，他前3局被擊出3支安打、2次四壞球，包括金德利的陽春彈，兩度被攻佔滿壘，但解決最後12名打者中的11人，投6局失1分拿下第8勝。

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