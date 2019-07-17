內野1失誤砸鍋 波蘭完全比賽泡湯

皇家高階1A投手波蘭因內野守備失誤，無緣完全比賽。（取自大聯盟官網）

〔記者吳清正／綜合報導〕光芒前天差點達成大聯盟史上第1場聯手的完全比賽，昨天「差一點」的情景出現在小聯盟，皇家高階1A投手波蘭用98球投出無安打比賽，要不是內野發生1次失誤，就是完全比賽。

波蘭一開賽連續解決5名打者後，三壘手發生傳球失誤，波蘭再連續解決最後22名打者，投出平生涯最多的9次三振，並製造了13個滾地球出局。

請繼續往下閱讀...

父親大學曾投完全比賽

那個當時看起來無關緊要的失誤，使得波蘭未能締造父子都投出過完全比賽的佳話。波蘭的父親馬克就讀孟斐斯大學時曾演出完全比賽，孟斐斯大學也是波蘭的母校。

皇家去年第2輪選進

波蘭去年在選秀會第2輪被皇家選上，新人聯盟表現平平，先發10場戰績1勝4敗，防禦率6.94，職棒生涯第1個完整球季的今年脫胎換骨，尤其是升上高階1A以來，先發5場戰績4勝1敗，防禦率1.59，投35局被擊出22支安打，投出38次三振，只有2次四壞球。

198公分的波蘭球速不是特別快，直球在92至95英里（148至153公里）之間，但球質重加上高壓投法的身高優勢，搭配犀利的滑球，又有驚人的控球能力，都是他的優勢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法